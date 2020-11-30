Появление в школьном учебнике стихов поэта - однофамильца персонажа Владимира Зеленского из сериала «Слуга народа» вызвало литературный спор. Запись появилась 30 ноября в сообществе в Facebook «Батьки SOS»

«Хочу обсудить целесообразность поэзии Голобородько в программе украинской литературы 8 класса. Только что имела несчастье познакомиться с творчеством, анализ которого есть в контрольной работе по укр лит. Частная школа "Очаг", Харьков. Произведения Голобородька: «З дитинства: дощ», «Теплі слова», «Наша мова», — написала мать одного из школьников.

В частности, в стихотворении, посвященном украинскому языку, автор называет не знающих его «врагами».

Владимир Пресняков-старший посвятил жене обидные стихи © Пресняков-старший/Фейсбук

«Ужас», «А мне понравилось, цепляет чем-то. Не высшая поэзия, но что-то в этом есть», «Не всем нравится классическая поэзия, у остальных тоже должен быть выбор», «Да, поэзия на любителя», — написали родители в комментариях.

Стихи Василия Голобородько впервые появились в печати в 1963 году, автору свойственны необычное видение будничного мира и увлеченность украинским сельским бытом и фольклором.