«Хочу обсудить целесообразность поэзии Голобородько в программе украинской литературы 8 класса. Только что имела несчастье познакомиться с творчеством, анализ которого есть в контрольной работе по укр лит. Частная школа "Очаг", Харьков. Произведения Голобородька: «З дитинства: дощ», «Теплі слова», «Наша мова», — написала мать одного из школьников.
В частности, в стихотворении, посвященном украинскому языку, автор называет не знающих его «врагами».
Стихи поэта вызвали споры — не всем показалось, что это стоящие изучения в школе произведения, однако большинство заступилось за автора.
«Ужас», «А мне понравилось, цепляет чем-то. Не высшая поэзия, но что-то в этом есть», «Не всем нравится классическая поэзия, у остальных тоже должен быть выбор», «Да, поэзия на любителя», — написали родители в комментариях.
Стихи Василия Голобородько впервые появились в печати в 1963 году, автору свойственны необычное видение будничного мира и увлеченность украинским сельским бытом и фольклором.