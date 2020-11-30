«Такие действия суда и правоохранительных органов в лице Государственного бюро расследований коллектив «Прямого» расценивает как попытку повлиять на работу телеканала и давление на свободу слова», — говорится в заявлении.
Отмечается, что соответствующие письма телеканал направит в международные учреждения. Кроме того, телеканал сообщил, что дело о покупке/продаже канала якобы с нарушениями продлили еще на год.
Расследование ведется с 2019 года. Телеканал по решению Печерского суда дважды предоставлял необходимые документы, но никакой реакции не последовало.
Ранее экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала «Прямой» в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.