Печерский районный суд разрешил проведение обысков на телеканале «Прямой». Об этом 30 ноября сообщает сайт телеканала

«Такие действия суда и правоохранительных органов в лице Государственного бюро расследований коллектив «Прямого» расценивает как попытку повлиять на работу телеканала и давление на свободу слова», — говорится в заявлении.

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Расследование ведется с 2019 года. Телеканал по решению Печерского суда дважды предоставлял необходимые документы, но никакой реакции не последовало.

Ранее экс-руководитель следственной группы ГБР Олег Корецкий сообщил, что руководители Государственного бюро расследований, в том числе первый заместитель директора ГБР Александр Бабиков, давали указания следователям принять меры для ареста телеканала «Прямой» в качестве вещественного доказательства, в результате чего канал должен был прекратить свою деятельность.