Главы МИД стран НАТО обсудят усиление военной мощи России на видеоконференции, которая пройдет 1 и 2 декабря. Об этом 30 ноября на пресс-конференции заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг

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«Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии», — сказал Столтенберг.

Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что радикально настроенные участники белорусских протестов проходят подготовку под руководством инструкторов из ЦРУ и Пентагона в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии.

По условиям трехстороннего соглашения лидеров России, Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе разместился российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих.