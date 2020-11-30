По его словам, Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии.
«Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии», — сказал Столтенберг.
Ранее глава Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин заявил, что радикально настроенные участники белорусских протестов проходят подготовку под руководством инструкторов из ЦРУ и Пентагона в Польше, Грузии, Украине и странах Балтии.
По условиям трехстороннего соглашения лидеров России, Армении и Азербайджана в Нагорном Карабахе разместился российский миротворческий контингент в составе 1960 военнослужащих.