Если особого продвижения в урегулировании приднестровского конфликта не было при «пророссийском» президенте Молдавии Игоре Додоне, то при прозападной Майи Санду его тем более не будет. Об этом рассказал молдавский политолог Корнел Чуря в интервью изданию Украина.ру

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca

Эксперт отметил, что Игорь Додон встречался с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Они, несмотря на то что вокруг них был негативный фон, решали некоторые вопросы, однако сомнительно, что такие переговоры состоятся при Майе Санду.

«Встреча между ней и Красносельским маловероятна, особенно после всех этих заявлений. Раньше работали экспертные группы по выработке подобных решений в рамках пакета «Берлин+». Они, может быть, будут собираться и дальше. Но при президентстве Майи Санду ожидать каких-то быстрых решений нельзя. Если при Додоне это не решалось, то при ней — тем более», — указал Чуря.

Политолог добавил, что Санду еще находится в процессе кристаллизации своей точки зрения в вопросе Приднестровья, потому что эта тема для нее в принципе не главная.

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