Ранее в МИД России заявили, что слова Санду о необходимости вывода российских военных с территории Приднестровья направлено на подрыв усилий по мирному урегулированию проблемы.
Эксперт отметил, что Игорь Додон встречался с президентом Приднестровья Вадимом Красносельским. Они, несмотря на то что вокруг них был негативный фон, решали некоторые вопросы, однако сомнительно, что такие переговоры состоятся при Майе Санду.
«Встреча между ней и Красносельским маловероятна, особенно после всех этих заявлений. Раньше работали экспертные группы по выработке подобных решений в рамках пакета «Берлин+». Они, может быть, будут собираться и дальше. Но при президентстве Майи Санду ожидать каких-то быстрых решений нельзя. Если при Додоне это не решалось, то при ней — тем более», — указал Чуря.
Политолог добавил, что Санду еще находится в процессе кристаллизации своей точки зрения в вопросе Приднестровья, потому что эта тема для нее в принципе не главная.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.