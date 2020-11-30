Отмечается, что Варфоломей дал согласие во время визита премьер-министра Дениса Шмыгаля в Турцию. В сопровождении членов своего Кабинета министров он посетил патриаршую и синодальную божественную литургию в память святого Андрея Первозванного.
Служба прошла в соборе Святого Георгия, который расположен в стамбульском районе Фанар. Зеленский во время визита в Турцию в октябре пригласил Вселенского патриарха на 30-ю годовщину независимости Украины. Это была вторая встреча шестого президента и Вселенского Патриарха.
29 февраля 2021 года Варфоломею исполнится 81 год.