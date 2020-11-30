Константинопольский патриарх Варфоломей посетит Украину в августе 2021 года. Об этом 30 ноября сообщило издание Orthodox Times

Константинополь-на-Днепре? Может ли Вселенский патриарх переехать на Украину © пресс-служба президента Украины Дениса Шмыгаля в Турцию. В сопровождении членов своего Кабинета министров он посетил патриаршую и синодальную божественную литургию в память святого Андрея Первозванного.

Служба прошла в соборе Святого Георгия, который расположен в стамбульском районе Фанар. Зеленский во время визита в Турцию в октябре пригласил Вселенского патриарха на 30-ю годовщину независимости Украины. Это была вторая встреча шестого президента и Вселенского Патриарха.

29 февраля 2021 года Варфоломею исполнится 81 год.