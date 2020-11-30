Во Львове мужчина убил свою сожительницу и уложил ее в постель, будто она спит. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщило издание Znaj.ua

Сообщается, что 39-летний мужчина перерезал сонную артерию своей 44-летней сожительнице, а затем накрыл ее одеялом.

«Я зашла, как обычно, 9 часов, около 9. Захожу, а Павел один спит. Я спрашиваю: "А где Ольга?". Вижу, она накрыта одеялом была. Я поднимаю одеяло, а у меня…удар», — рассказала тетя злоумышленника, в квартире которой жила пара.

Итальянец жестоко убил свою жену-украинку молотком © Вера Мудрая

Родственники женщины три года уговаривали уйти от токсичного партнера, но она упорно терпела побои и издевательства. Подругам объясняла, что тот поддерживал ее, когда умер муж.

Преступника в последствии задержали недалеко от дома, где было совершено убийство. В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.