Сообщается, что 39-летний мужчина перерезал сонную артерию своей 44-летней сожительнице, а затем накрыл ее одеялом.
«Я зашла, как обычно, 9 часов, около 9. Захожу, а Павел один спит. Я спрашиваю: "А где Ольга?". Вижу, она накрыта одеялом была. Я поднимаю одеяло, а у меня…удар», — рассказала тетя злоумышленника, в квартире которой жила пара.
Пока женщина вызывала полицию, ее племянник исчез. По словам соседей, незадолго до происшествия, мужчина кричал на улице, что перережет своей партнерше сонную артерию. Угрозу никто не воспринял всерьез — у него всегда был взрывной характер.
Родственники женщины три года уговаривали уйти от токсичного партнера, но она упорно терпела побои и издевательства. Подругам объясняла, что тот поддерживал ее, когда умер муж.
Преступника в последствии задержали недалеко от дома, где было совершено убийство. В настоящее время полицейские разбираются в обстоятельствах произошедшего.