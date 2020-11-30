Модель и телеведущая Катя Гусева, которая часто бывает на мероприятиях с присутствием звезд, утверждает, что знает много личных секретов селебрити. На этот раз она рассказала, какое нижнее белье предпочитает певец Филипп Киркоров, пишут «Дни.ру» 30 ноября

«Будет драчка»: Лоза обвинил Киркорова и Баскова в оккупации © РИА Новости, Антон Белицкий | Перейти в фотобанк

«Филипп не носит розовые стринги со стразами, как многие почему-то думают. Он любит свободное белье, типа шортиков. Когда я видела его в трусах, то это были дорогие черные с золотой резинкой Versace», — сказала Гусева.

К слову, на официальном сайте модного дома такие трусы стоят 21 100 рублей.

Ранее Гусева рассказывала, что во время гастролей жила в одном номере с Киркоровым и могла бы попытаться его соблазнить, но «помешала Ольга Бузова».