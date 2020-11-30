Гусева поделилась с журналистами, что видела Киркорова в испондем и успела заметить, что ценитель дорогой итальянской марки Dolce & Gabbana все же предпочитает белье другого бренда.
«Филипп не носит розовые стринги со стразами, как многие почему-то думают. Он любит свободное белье, типа шортиков. Когда я видела его в трусах, то это были дорогие черные с золотой резинкой Versace», — сказала Гусева.
К слову, на официальном сайте модного дома такие трусы стоят 21 100 рублей.
Ранее Гусева рассказывала, что во время гастролей жила в одном номере с Киркоровым и могла бы попытаться его соблазнить, но «помешала Ольга Бузова».