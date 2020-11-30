Всего лишь 56 из 193 стран-членов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) подписались под заявлением о том, что российский оппозиционер Алексей Навальный пострадал от нервно-паралитического вещества из группы «Новичок», сообщает РИА Новости 30 ноября

«Мы как государства-участники Конвенции по запрету химического оружия самым решительным образом осуждаем применение химического оружия в РФ против Алексея Навального 20 августа», — говорится в документе.

В нем также утверждается, что анализ биоматериалов подтвердил наличие ингибитора холинэстеразы, который впоследствии был идентифицирован как нервно-паралитическое вещество из группы «Новичок».

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Подписали заявление государства, входящие в Европейский союз, США, Австралия, Канада, Япония, Швейцария, Украина, Грузия, Перу и несколько других.

Навального 20 августа госпитализировали в Омске после того, как ему стало плохо в самолете.

Местные врачи назвали основным диагнозом нарушение обмена веществ, вызвавшее резкое изменение сахара в крови. Ядов в крови и моче Навального, по их данным, найдено не было.

Позднее его перевезли самолетом в Германию. После этого правительство ФРГ заявило со ссылкой на военных медиков, что Навального якобы отравили веществом из группы «Новичок».

Позже кабмин ФРГ сообщил, что выводы немецких экспертов подтвердили лаборатории Швеции и Франции.

В Кремле в этой связи заявили, что Берлин не информировал Москву о своих выводах, а МИД РФ подчеркнул, что Россия ждет ответа от Германии на официальный запрос по этой ситуации.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия готова взаимодействовать с Европой по ситуации с Навальным, но нуждается в информации от Парижа и Берлина.