Ранее объявившему о своей победе на президентских выборах в США Джо Байдену после томографии диагностировали переломы костей ноги. Политик поскользнулся, когда играл со своей собакой.
Эксперт отметил, что если Камала Харрис действительно придет к власти, то она будет проводить политику по оправданию черного терроризма и терроризма со стороны любых меньшинств в отношении большинства.
«В итоге большинство восстанет и выйдет с оружием на улицы. Америка погрязнет во внутреннем конфликте, из которого будет долго выходить. Это в какой-то степени хорошо, потому что Америке будет не до России», — указал Мирзаян.
С другой стороны, рассуждает политолог, эта Америка будет гораздо более конфликтной и агрессивной из-за внутреннего раскола, поэтому нужно будет подождать, как будет развиваться ситуация.
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