Если России выгоден конфликт внутри США, то России выгодно, чтобы страной вместо Джо Байдена фактически руководила новоизбранный вице-президент Камала Харрис. Об этом рассказал политолог-международник Геворг Мирзаян в интервью изданию Украина.ру

Геворг Мирзаян: кто он © Владимир Трефилов

Эксперт отметил, что если Камала Харрис действительно придет к власти, то она будет проводить политику по оправданию черного терроризма и терроризма со стороны любых меньшинств в отношении большинства.

«В итоге большинство восстанет и выйдет с оружием на улицы. Америка погрязнет во внутреннем конфликте, из которого будет долго выходить. Это в какой-то степени хорошо, потому что Америке будет не до России», — указал Мирзаян.

С другой стороны, рассуждает политолог, эта Америка будет гораздо более конфликтной и агрессивной из-за внутреннего раскола, поэтому нужно будет подождать, как будет развиваться ситуация.

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