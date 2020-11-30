В новой администрации США будет предпринят серьезный пересмотр политики США в отношении Белоруссии. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Суздальцев сказал, что Байден сделает с Белоруссией, когда окончательно придет к власти © Пресс-служба президента Украины | Пресс-служба президента Украины | Перейти в фотобанк Александра Лукашенко или сохранять с ним контакты как с фактическим руководителем Белоруссии с тем, чтобы изучить возможности отрыва республики от России при Лукашенко.

«Это прослеживается сейчас в американских дебатах: некоторые считают, что главная задача США по отношению к Белоруссии — это не свержение Лукашенко, а сокращение и в перспективе разрыв связей между Минском и Москвой. А произойдет это при Лукашенко или без него — это для США уже второй вопрос. Публичное осуждение действий Лукашенко не исключает параллельной "скрытой" дипломатии США по отношению к Белоруссии», — сказал Пушков.

Ранее администрация действующего президента Дональда Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Джо Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

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