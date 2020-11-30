Идея о быстром обогащении Молдавии ради того, чтобы Приднестровье захотело вернуться в состав республики, представляет собой типичный дискурс политиков правого толка. Об этом рассказал молдавский политолог Корнел Чуря в интервью изданию Украина.ру

Корнел Чуря: Все президенты Молдовы выступают за вывод миротворцев из Приднестровья © © Sputnik / Rodion Proca Молдавии Майя Санду в своих предвыборных интервью заявляла, что намерена повысить уровень жизни в республике настолько, чтобы жители Приднестровья захотели вернуться в состав страны.

Эксперт отметил, что эту тему очень часто поднимали прозападные политики Владимир Филат и Юрий Лянкэ еще в начале 2010-х годов, и эта идея представляет собой единственное альтернативное видение того, как можно разрешить приднестровский конфликт без войны.

«Сама идея быстрого обогащения Молдовы утопична, но правые никак не могут от него отказаться. Это единственный вариант, который они могут предложить и Приднестровью, и международным посредникам», — считает Чуря.

Об этом можно помечтать, однако никакого роста уровня жизни в Молдавии до сих пор нет, а приднестровский конфликт по-прежнему не решается, добавил политолог.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.