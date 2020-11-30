У демократов будет большее, чем у республиканцев, стремление использовать Украину в военных целях, в том числе для базирования своих военнослужащих. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинский бэкграунд администрации Байдена © РИА Новости, Николай Лазаренко | Перейти в фотобанк Владимир Зеленский объявил о возможности строительства двух военных баз на Черном и Азовском морях.

Пушков не исключил, что Джо Байден как куратор Украины при экс-президенте США Бараке Обаме, став новым главой государства, возьмет курс на активизацию военного сотрудничества с Украиной и одна из названных баз будет американской.

Сенатор также не исключил, что США при Байдене начнут настаивать на принятии участия в переговорах по Донбассу, чего они не делали все четыре года при действующем президенте Дональде Трампе.

«Считаю, что у демократов будет гораздо большее стремление использовать Украину в военных целях, в том числе для базирования своих военнослужащих. Поэтому на украинском направлении нас может ждать ухудшение ситуации. В отсутствии активной поддержки со стороны администрации Трампа Киев начал вести себя более сдержанно по отношению к Донбассу. А теперь может начаться новый раунд активизации военных приготовлений с целью поставить под угрозу безопасность России», — сказал Пушков.

Ранее администрация Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

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