По его словам, на встрече будут обсуждать возможные действия против России.
«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии», — сказал генсек.
Антироссийскую направленность будут иметь и разговоры о контроле за вооружениями, сказал Столтенберг. Он напомнил, что срок действия договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля следующего года.