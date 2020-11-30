Россия усиливает активность в Нагорном Карабахе, Белоруссии в регионах у границ НАТО, 1 - 2 декабря этот вопрос обсудят на встрече министров обороны стран-членов Североатлантического альянса, сказал генсек организации Йенс Столтенберг 30 ноября

Западные СМИ: США должны мобилизовать НАТО, чтобы Белоруссия не стала второй Украиной © РИА Новости, Станислав Савельев | Перейти в фотобанк

«Россия модернизирует свой ядерный арсенал и разворачивает новые ракеты, разворачивает новые силы от Крайнего Севера до Ливии и Сирии. Мы также видим усиление российского военного присутствия в результате кризисов в Нагорном Карабахе и Белоруссии», — сказал генсек.

Антироссийскую направленность будут иметь и разговоры о контроле за вооружениями, сказал Столтенберг. Он напомнил, что срок действия договора о сокращении наступательных вооружений (СНВ-3) истекает 5 февраля следующего года.