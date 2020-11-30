Уроженка Винницы, 29-летняя Мила Поворознюк получила известность благодаря регулярным съемкам в ретро-образах. Об этом сообщает 30 ноября Lenta.ru

Поворознюк увлечена модой прошлых веков и часто делится фото и видео в винтажных образах.

В частности, она записала процесс одевания в будничный наряд в стиле 1900-х годов. При этом не все предметы ее гардероба подлинные, некоторые аналоги куплены на «Алиэкспресс», а что-то приходится шить самостоятельно.

Рогатые модели: украинка с козами стала звездой YouTube - видео © РИА Новости, Наталья Горшкова | Перейти в фотобанк

Кроме того, Поворознюк завела ТикТок, где выкладывает видео, и профиль на платформе «Патреон», где ее можно поддержать финансово.

Также в соцсетях она делится советами, какие костюмированные исторические сериалы и фильмы стоит посмотреть.