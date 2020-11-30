Поворознюк увлечена модой прошлых веков и часто делится фото и видео в винтажных образах.
В частности, она записала процесс одевания в будничный наряд в стиле 1900-х годов. При этом не все предметы ее гардероба подлинные, некоторые аналоги куплены на «Алиэкспресс», а что-то приходится шить самостоятельно.
Девушка стала очень популярной в соцсетях — на ее Instagram подписано более 74 тыс. человек, ей поставили около 4 млн лайков.
Кроме того, Поворознюк завела ТикТок, где выкладывает видео, и профиль на платформе «Патреон», где ее можно поддержать финансово.
Также в соцсетях она делится советами, какие костюмированные исторические сериалы и фильмы стоит посмотреть.