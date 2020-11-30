Став президентом США, Джо Байден возьмет курс на усиление трансатлантического единства, что должно стать основой оживления антироссийской стратегии. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Европу при Байдене ждут непростые времена — Шпаковский © REUTERS, Jonathan Ernst Дональд Трамп рассматривал НАТО как обременительную для Штатов организацию, которая только высасывает деньги из американского бюджета, а европейцев — как «нахлебников», которые пользуются американской военной защитой, но сами почти ничего не вкладывают в свою оборону, то Байден хочет вернуться к классической схеме отношений с союзниками.

«Да, он тоже будет настаивать на том, чтобы европейцы выплачивали полагающиеся суммы, но все же он вернется к политике восстановления единства с союзниками и к приоритету НАТО в американской внешнеполитической стратегии. Европейцы этого ждут, и он им это даст», — сказал Пушков.

Он отметил, что именно поэтому европейская либеральная элита «с таким нетерпением» ждала избрания Байдена, а один из кандидатов на пост главы правящей партии Германии даже заявил, что Германия «не готова к победе Трампа».

При этом сенатор добавил, что сейчас для Соединенных Штатов в экономическом и политическом плане становится важнее Азия, соответственно, удельный вес Европы в системе американских интересов постепенно снижается.

Ранее администрация Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

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