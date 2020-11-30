Если бы выборы в Верховную Раду проходили в ближайшее воскресенье, то в парламент прошли бы четыре партии. Соответствующие результаты опроса обнародовал 30 ноября Центр «Социальный мониторинг»

За партию «Слуга народа» готовы проголосовать 25,9%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 22,1%, за «Европейскую солидарность» — 15,9%, а за «Батькивщину» — 9,1% респондентов.

Остальные партии не преодолели бы 5%-ный барьер. Еще 2,2% опрошенных заявили, что испортили бы бюллетень.

Партии Медведчука и Порошенко обошли в рейтинге «Слугу народа» — КМИС © "Рейтинг"

Опрос проводился с 18 по 26 ноября в 24 областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3020 респондентов. Погрешность не превышает 1,83%.