За партию «Слуга народа» готовы проголосовать 25,9%, за «Оппозиционную платформу — За жизнь» — 22,1%, за «Европейскую солидарность» — 15,9%, а за «Батькивщину» — 9,1% респондентов.
Остальные партии не преодолели бы 5%-ный барьер. Еще 2,2% опрошенных заявили, что испортили бы бюллетень.
При этом партия «Слуга народа» взяла бы 172 мандата, «Оппозиционная платформа — За жизнь» — 125, «Европейская солидарность» — 95 и «Батькивщина» — 58 мандатов.
Опрос проводился с 18 по 26 ноября в 24 областях Украины и Киеве. Всего опрошено 3020 респондентов. Погрешность не превышает 1,83%.