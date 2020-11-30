Спикер Рады Дмитрий Разумков высказался по поводу нападения на журналиста NewsOne во время прямого эфира. Об этом он сказал 30 ноября на заседании согласительного совета парламента, которое транслировалось в Facebook

В Киеве националисты напали на журналистов телеканала КРТ. У телеканала отобрали лицензию на вещание © Андрей Гожый

Журналистка назвала акцию «Зажги свечу памяти» «общенациональным флешмобом», после чего к ней подбежал неизвестный мужчина. Его лицо было закрыто медицинской маской. Он выбил у нее из рук микрофон и разбил лампадку.

Разумков заявил, что на Украине есть свобода слова, и назвал ее большим достижением страны.

«Нам могут нравиться или не нравиться те или иные медиаресурсы, те или иные журналисты… Я, к сожалению, находясь на карантине, наблюдал, что во время годовщин Голодомора кто-то позволяет себе поднимать руку на девушку, на журналиста. И мне все равно, какой это канал… Нельзя этого делать, иначе мы разрушаем те достижения, которые достигались много лет», — заявил он.

Полиция завела дело по статье — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».

Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.