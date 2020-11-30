Ранее в СМИ появилось видео, на котором видно, как во время прямого эфира неизвестный совершил нападение на корреспондента телеканала NewsOne, которая рассказывала о собравшихся возле Мемориала памяти жертвам Голодомора. Люди чтили память погибших во время голода.
Журналистка назвала акцию «Зажги свечу памяти» «общенациональным флешмобом», после чего к ней подбежал неизвестный мужчина. Его лицо было закрыто медицинской маской. Он выбил у нее из рук микрофон и разбил лампадку.
Разумков заявил, что на Украине есть свобода слова, и назвал ее большим достижением страны.
«Нам могут нравиться или не нравиться те или иные медиаресурсы, те или иные журналисты… Я, к сожалению, находясь на карантине, наблюдал, что во время годовщин Голодомора кто-то позволяет себе поднимать руку на девушку, на журналиста. И мне все равно, какой это канал… Нельзя этого делать, иначе мы разрушаем те достижения, которые достигались много лет», — заявил он.
Полиция завела дело по статье — «воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналистов».
Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа до пятидесяти необлагаемых минимумов доходов граждан, или ареста на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до трех лет.