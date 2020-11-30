Спортсмен, вышедший на пробежку в белорусском Бобруйске, чудом успел отбежать от автомобиля, грозившего перевернуться и придавить его. Видео инцидента разместили в интернете 30 ноября

В публикации Telegram-канала Tut.by отметили, что мужчине невероятно повезло. Специалисты объяснили, почему нельзя вешать маску на зеркало в авто © CC0, Pixabay

«Судя по записи, водитель Kia Sorento ехал по улице Генерала Батова. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он, кувыркаясь, вылетел за пределы дороги, едва не сбив мужчину, который бежал по тротуару», — говорится в комментарии к видео.

Как сообщил очевидец происшествия, мастер шиномонтажной мастерской, авария произошла на заснеженном участке дороги, из-за того что на машине была летняя, к тому же «лысая» резина.

Никто из пассажиров при этом не пострадал, поскольку они были пристегнуты ремнями безопасности.