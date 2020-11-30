В публикации Telegram-канала Tut.by отметили, что мужчине невероятно повезло.
«Судя по записи, водитель Kia Sorento ехал по улице Генерала Батова. В какой-то момент он не справился с управлением, в результате чего автомобиль занесло и он, кувыркаясь, вылетел за пределы дороги, едва не сбив мужчину, который бежал по тротуару», — говорится в комментарии к видео.
Как сообщил очевидец происшествия, мастер шиномонтажной мастерской, авария произошла на заснеженном участке дороги, из-за того что на машине была летняя, к тому же «лысая» резина.
Никто из пассажиров при этом не пострадал, поскольку они были пристегнуты ремнями безопасности.