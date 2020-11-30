Говоря о том, реалистично ли достроить газопровод зимой 2021 года, эксперт ответил утвердительно.
«Это вполне реалистичный сценарий. Вы ссылаетесь на сообщение консорциума Nord Stream 2. Действительно, уже каких-либо препятствий для реализации проекта нет, кроме, вероятно, погодных условий, которые в зимний период на море не самые оптимальные», — сказал Марунич.
По его мнению, консорциуму Nord stream 2 следовало бы поспешить, и было много вопросов относительно того, почему не строился трубопровод после того, как датские власти дали наконец свое разрешение летом текущего года.
С точки зрения организации работ осталось построить порядка пяти процентов линейной части, но поскольку все это подвязано и на инфраструктурные проекты на суше, невозможно бесконечно откладывать, подчеркнул Марунич.
Он полагает, что проект будет завершен в какие-то обозримые сроки, вполне вероятно, что и до конца февраля 2021 года.