Политика Соединенных Штатов Америки в отношении газопровода «Северный поток – 2» не может измениться после ухода Дональда Трампа с поста президента США, сказал сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрий Марунич изданию Ukraina.ru

Говоря о том, реалистично ли достроить газопровод зимой 2021 года, эксперт ответил утвердительно.

«Это вполне реалистичный сценарий. Вы ссылаетесь на сообщение консорциума Nord Stream 2. Действительно, уже каких-либо препятствий для реализации проекта нет, кроме, вероятно, погодных условий, которые в зимний период на море не самые оптимальные», — сказал Марунич.

С точки зрения организации работ осталось построить порядка пяти процентов линейной части, но поскольку все это подвязано и на инфраструктурные проекты на суше, невозможно бесконечно откладывать, подчеркнул Марунич.

Он полагает, что проект будет завершен в какие-то обозримые сроки, вполне вероятно, что и до конца февраля 2021 года.