Крымский отель Mriya Resort & SPA, расположенный в Ялте, стал победителем сразу в трех номинациях ежегодной премии World Travel Awards. Об этом на днях сообщили на сайте организации

Так, пятизвездочный отель признали «ведущим мировым курортом», «ведущим мировым премиальным курортом для отдыха с семьей» и «ведущим мировым оздоровительным курортом».

На благо ВМФ и Крыма. Путин дал старт строительству сразу шести современных боевых кораблей © РИА Новости, Алексей Дружинин | Перейти в фотобанк Самвела Саруханяна, отель получает «туристический Оскар» уже шестой год подряд. Он отметил, что организаторы оценивали уровень сервиса, социальной и экологической ответственности, а также политику по отношению к сотрудникам и развитие инфраструктуры.

«Всего таких критериев более ста. В этом году к ним добавилось поведение компании в период пандемии и протокол безопасности», — рассказал Саруханян.

Премия World Travel Awards была основана в 1993 году. Награды ежегодно присуждает жюри, состоящее из экспертов в сфере гостеприимства и специалистов из Всемирного совета путешествий и туризма. Ее часто называют «туристическим Оскаром».