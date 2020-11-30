Для рассмотрения законопроектов президента Владимира Зеленского о поддержке бизнеса на время карантина требуется согласие одной из оппозиционных фракций. Об этом 30 ноября во время своего видеовключения на заседании Согласительного совета в Верховной Раде заявил спикер парламента Дмитрий Разумков

Заместитель Ермака сделал заявление относительно Сытника © пресс-служба НАБУ Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов Рады законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина.

В частности, украинские ФОПы, а также наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей).

В понедельник возле здания Верховной Рады проходит митинг физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которым Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). К зданию стянули силы Национальной полиции и Национальной гвардии.

По данным украинских СМИ, также на митинг вышли вкладчики столичных недостроев банка «Аркада». В августе Национальный банк Украины отнес АО «АКБ «Аркада» (Киев) к категории неплатежеспособных.