Ранее президент Украины Владимир Зеленский внес на рассмотрение депутатов Рады законопроекты о помощи бизнесу и гражданам в условиях карантина.
В частности, украинские ФОПы, а также наемные работники, чья сфера деятельности попадает под закрытие из-за карантина, получат материальную помощь в размере 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей).
В понедельник возле здания Верховной Рады проходит митинг физлиц-предпринимателей (ФЛП, ФОПов), которым Зеленский пообещал выплаты в размере 8 тысяч гривен (около 20 тысяч рублей). К зданию стянули силы Национальной полиции и Национальной гвардии.
По данным украинских СМИ, также на митинг вышли вкладчики столичных недостроев банка «Аркада». В августе Национальный банк Украины отнес АО «АКБ «Аркада» (Киев) к категории неплатежеспособных.