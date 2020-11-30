Если кто-то ожидает, что Соединенные Штаты при Джо Байдене поддержат проект «Северный поток – 2», то они заблуждаются. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Погребинский рассказал, в каком случае Байден пойдет на уступки по «Северному потоку-2» © мртс.рф Дональда] Трампа, потому что и демократы, и республиканцы рассматривают "Северный поток" как политическое средство, с помощью которого Россия собирается не только продавать газ, но и увеличивать свое политическое влияние в Европе», — пояснил он.

Кроме того, по словам сенатора, в США есть мощные лоббистские группы, которые продвигают американский СПГ на европейские рынки, и от того, что сменился президент, их интересы не изменятся.

Тем не менее, по мнению Пушкова, если правительство Германии в последний момент не откажется от проекта, то «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на резкие возражения Соединенных Штатов.

В декабре 2019 года США ввели санкции против «Северного потока – 2», потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.

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