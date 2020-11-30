«Это тот самый случай, когда Байден, на мой взгляд, не будет пересматривать стратегию [Дональда] Трампа, потому что и демократы, и республиканцы рассматривают "Северный поток" как политическое средство, с помощью которого Россия собирается не только продавать газ, но и увеличивать свое политическое влияние в Европе», — пояснил он.
Кроме того, по словам сенатора, в США есть мощные лоббистские группы, которые продвигают американский СПГ на европейские рынки, и от того, что сменился президент, их интересы не изменятся.
Тем не менее, по мнению Пушкова, если правительство Германии в последний момент не откажется от проекта, то «Северный поток – 2» будет достроен, несмотря на резкие возражения Соединенных Штатов.
В декабре 2019 года США ввели санкции против «Северного потока – 2», потребовав от компаний, ведущих прокладку, немедленно прекратить строительство. Швейцарская Allseas практически сразу заявила о приостановке прокладки газопровода. В октябре США расширили санкции, распространив их также на компании, предоставляющие услуги, оборудование или финансирование для модернизации или оснащения судов, работающих на проекте.
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