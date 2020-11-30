За последние месяцы Каменских выпустила серию испаноязычных треков, а буквально несколько дней назад у певицы вышла новая русскоязычная композиция Vibe.
Премьеру звезда решила поддержать серией постов в социальных сетях: видео и фотографиями, снятыми в стиле нового клипа. Так, в Instagram Каменских выложила снимок, где она в ярком нижнем белье и короткой шубке. При этом округлые бедра певицы хорошо видны.
Хейтеры обвинили Каменских в том, что образ она украла у Кардашьян, не придумав ничего своего.