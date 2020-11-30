Украинская певица Настя Каменских после распада дуэта «Потап и Настя» продолжает строить сольную карьеру. В последнее время исполнительницу не раз сравнивали с американской звездой реалити-шоу Ким Кардашьян, правда не в пользу украинки, пишет Сlutch.ua 30 ноября

Поезд ушел: Потап жестко ответил неонацисту Стерненко про Бузову © Потап/Инстаграм

Премьеру звезда решила поддержать серией постов в социальных сетях: видео и фотографиями, снятыми в стиле нового клипа. Так, в Instagram Каменских выложила снимок, где она в ярком нижнем белье и короткой шубке. При этом округлые бедра певицы хорошо видны.

Хейтеры обвинили Каменских в том, что образ она украла у Кардашьян, не придумав ничего своего.