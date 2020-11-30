Два вертолета вооруженных сил Североатлантического альянса встанут на ремонт на завод «Авиакон» в Конотопе. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал исполняющий обязанности генерального директора государственного концерна «Укроборонпром» Игорь Фоменко

Глава «Укроборонпрома» заявил о смерти боеприпасной отрасли на Украине © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Популярны наши услуги по ремонту, например, конотопский завод "Авиакон" впервые получил контракт с агентством НАТО и взял сейчас два вертолета в ремонт. Это открывает большой рынок ремонта вертолетной техники, которую эксплуатируют ЕС, США и другие страны. Таким образом мы можем забрать у России большой кусок работы в этой сфере», — цитирует главу концерна издание.

Конотопский авиаремонтный завод «Авиакон» занимается ремонтом и модернизацией вертолетов Ми-2, Ми-6, Ми-8, Ми-17, Ми-24, Ми-35 и Ми-26 всех модификаций и их оборудования.

В этом же интервью Фоменко заявил, что производство боеприпасов на Украине надо создавать заново, так как единственный патронный завод находится под Луганском на неподконтрольной Киеву территории.

Государственный концерн «Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.