Националистические идеи межвоенного периода определенной польской интеллектуальной группы к современной Польше не имеют никакого реального отношения. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Дианов: Перестройка позиции США в отношении Белоруссии будет через полгода © commons.wikimedia.org,

Эксперт считает, что сегодня нет оснований говорить о «прометеизме» как таковом, поскольку этот подход вспоминается только узконационалистическими кругами и не имеет поддержки в польском обществе.

«Об идее "Междуморья" можно чаще услышать в русскоязычных медиа, чем в польских СМИ. Видимо, кто-то заинтересован в таком образе Польши. Но я бы не увлекался гиперболизацией влияния сомнительных идей польских ультраправых, позиции которых в Польше слабы», — указал Дианов.

Но если говорить о влиянии Польши на протесты в Белоруссии, то мы имеем дело с польским «миссионерством», которое зародилось после 1990 года и связано с победой профсоюза «Солидарность» над коммунистическим режимом Ярузельского, в результате чего Варшава стала экстраполировать отношение и действия к авторитарным режимам.

По его мнению, белорусская оппозиция, к слову, годами играет на этом сочувствии, получая различные материальные и нематериальные профиты.

Оценивать же непростые отношения Польши и Российской Федерации собеседник издания не стал, предположив, что они обусловлены негативным историческим опытом, нежели какими-то идеологическими установками как с польской, так и с российской стороны.

Полностью интервью можно прочитать здесь.

Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.

Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.

В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.