Ранее высказывалось мнение, что польский прометеизм (идея о том, что без свободных Литвы, Белоруссии и Украины нет свободной Польши) является своеобразной формой польского империализма, которая предполагает постоянное вмешательство Варшавы в дела Белоруссии и постоянное противостояние с Россией.
Эксперт считает, что сегодня нет оснований говорить о «прометеизме» как таковом, поскольку этот подход вспоминается только узконационалистическими кругами и не имеет поддержки в польском обществе.
«Об идее "Междуморья" можно чаще услышать в русскоязычных медиа, чем в польских СМИ. Видимо, кто-то заинтересован в таком образе Польши. Но я бы не увлекался гиперболизацией влияния сомнительных идей польских ультраправых, позиции которых в Польше слабы», — указал Дианов.
Но если говорить о влиянии Польши на протесты в Белоруссии, то мы имеем дело с польским «миссионерством», которое зародилось после 1990 года и связано с победой профсоюза «Солидарность» над коммунистическим режимом Ярузельского, в результате чего Варшава стала экстраполировать отношение и действия к авторитарным режимам.
По его мнению, белорусская оппозиция, к слову, годами играет на этом сочувствии, получая различные материальные и нематериальные профиты.
Оценивать же непростые отношения Польши и Российской Федерации собеседник издания не стал, предположив, что они обусловлены негативным историческим опытом, нежели какими-то идеологическими установками как с польской, так и с российской стороны.
Полностью интервью можно прочитать здесь.
Массовые акции протеста в Белоруссии вспыхнули после того, как 9 августа ЦИК огласил предварительные результаты выборов, согласно которым абсолютное большинство голосов белорусы отдали действующему президенту Александру Лукашенко.
Его главная соперница Светлана Тихановская набрала лишь чуть более 10%. Позднее Тихановская бежала в Литву, где объявила о создании Координационного совета для последующего трансфера власти. Следственные органы Белоруссии в ответ на это возбудили уголовное дело. Позднее литовский Сейм признал Тихановскую законно избранным президентом Белоруссии.
В свою очередь, власти Белоруссии разработали план выхода страны из кризиса. До 2022 года в Конституцию должны внести поправки, ослабляющие власть президента в пользу правительства и парламента, после чего в стране проведут новые президентские и парламентские выборы.