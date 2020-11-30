По его словам, как правило, все новые президенты США стараются отойти от того, что делали их предшественники, особенно когда президентом становится демократ, а ему предшествовал республиканец, или наоборот. Соответственно, сейчас, по мнению сенатора, Байден начнет пересматривать наследие Трампа и вносить серьезные коррекции во внешнеполитический курс США.
Так, учитывая то, что Трамп враждовал с Китаем, Байден, по мнению Пушкова, будет пытаться улучшить отношения с Пекином. Трамп ссорился с европейскими союзниками по НАТО — Байден будет сближаться с ними. Трамп вышел из сделки по ядерной программе Ирана — Байден будет как минимум рассматривать возможность вернуться в эту сделку, потому что ее подписали при Обаме. Трамп вышел из Парижского соглашения по климату — Байден вернется в него. Трамп, по мнению демократов, недостаточно жестко давил на Россию — Байден с высокой степенью вероятности будет пытаться организовать более жесткое давление, подчеркнул эксперт.
«То есть мы сейчас увидим, как по пяти-шести направлениям Байден будет пересматривать политику Трампа, но это абсолютно не означает, что он будет пересматривать ее в лучшую для нас сторону, за возможным исключением судьбы договора об СНВ-3. В остальном важным элементом такого пересмотра может стать более активная антироссийская политика», — считает Пушков.
Ранее администрация Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.