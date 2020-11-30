Джо Байден пересмотрит наследие Дональда Трампа, но это не значит, что в лучшую для России сторону. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Эксперт объяснил, почему при Байдене Северная Корея выскользнет из-под влияния России © POOL | POOL | Перейти в фотобанк

Так, учитывая то, что Трамп враждовал с Китаем, Байден, по мнению Пушкова, будет пытаться улучшить отношения с Пекином. Трамп ссорился с европейскими союзниками по НАТО — Байден будет сближаться с ними. Трамп вышел из сделки по ядерной программе Ирана — Байден будет как минимум рассматривать возможность вернуться в эту сделку, потому что ее подписали при Обаме. Трамп вышел из Парижского соглашения по климату — Байден вернется в него. Трамп, по мнению демократов, недостаточно жестко давил на Россию — Байден с высокой степенью вероятности будет пытаться организовать более жесткое давление, подчеркнул эксперт.

«То есть мы сейчас увидим, как по пяти-шести направлениям Байден будет пересматривать политику Трампа, но это абсолютно не означает, что он будет пересматривать ее в лучшую для нас сторону, за возможным исключением судьбы договора об СНВ-3. В остальном важным элементом такого пересмотра может стать более активная антироссийская политика», — считает Пушков.

Ранее администрация Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.