Он напомнил, что США ввели против России порядка 70 видов санкций, большая часть которых приходится на время президентства действующего главы государства Дональда Трампа.
«От этих санкций не откажутся и — да, могут ввести новые. Заявление Байдена о том, что Россия является врагом США, следует воспринимать как его политическую позицию. Я не считаю, что это риторическое заявление», — сказал Пушков.
Ранее администрация Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена.
При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.
С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.