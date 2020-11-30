Предвыборное заявление Джо Байдена о том, что Россия является врагом США, следует воспринимать как его политическую позицию. Об этом председатель Комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков сказал в интервью изданию Украина.ру

Украинские лоббисты помогают США разрабатывать санкции против «Северного потока – 2» — СМИ © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк Дональда Трампа.

«От этих санкций не откажутся и — да, могут ввести новые. Заявление Байдена о том, что Россия является врагом США, следует воспринимать как его политическую позицию. Я не считаю, что это риторическое заявление», — сказал Пушков.

Ранее администрация Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена.

При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.

С полным текстом интервью можно ознакомиться здесь.