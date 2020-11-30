Касаемо желания уехавших в Польшу белорусов вернуться на Родину статистики нет, но, если опираться на жизненный опыт, большинство все-таки хочет остаться. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Дианов: Перестройка позиции США в отношении Белоруссии будет через полгода © commons.wikimedia.org,

«Единичные пассионарии, для которых развитие страны и их роль в этом развитии важнее их личного обогащения; неудачники — те, кто были очень зависимы от родителей и не готовы к самостоятельной жизни; романтики — те, которых уже через неделю иммиграции пробивает на ностальгию, и те, кто без общения со своим кругом друзей не может прожить; собственники — те, у кого в Беларуси есть определенное недвижимое имущество, которое нивелирует экономические выгоды их пребывания в Польше», — пояснил Дианов.

Большинство из тех белорусов, кто остается, естественно, интегрируются в польское общество, впитывают в себя прозападные идеи и перенимают польский образ жизни, добавил политолог.

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