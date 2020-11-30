Майя Санду в статусе президента Молдавии первый официальный визит совершит в Киев. Об этом экс-премьер-министр республики, одержавшая победу на выборах президента страны, заявила на пресс-конференции 30 ноября, передает РИА Новости

От Москвы на Запад. Что нужно знать о новом президенте Молдавии Майе Санду © Sputnik | Sputnik | Перейти в фотобанк

Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации

По словам молдавского политолога Игоря Волницкого, Санду заинтересована в том, чтобы избавить страну от системы экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.

Он отметил, что для этого необходимо провести обширные реформы в судебной системе, в социальной сфере и экономические реформы.