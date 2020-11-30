«Я посещу Киев в январе, точная дата пока не установлена. Скорее всего, это будет мой первый официальный визит», — пообещала Санду.
Во втором туре президентских выборов Санду победила с 57,75%, Игорь Додон набрал 42,25%. Согласно местному законодательству, мандат действующего президента завершится 23 декабря — ровно через четыре года после его инаугурации
По словам молдавского политолога Игоря Волницкого, Санду заинтересована в том, чтобы избавить страну от системы экс-лидера Демократической партии Владимира Плахотнюка.
Он отметил, что для этого необходимо провести обширные реформы в судебной системе, в социальной сфере и экономические реформы.