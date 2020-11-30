Отношение к белорусам в Польше даже лучше, чем к украинцам, поскольку это обусловлено историческими противоречиями между украинцами и поляками во время Второй мировой войны. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Дианов: Перестройка позиции США в отношении Белоруссии будет через полгода © commons.wikimedia.org,

«Для большинства поляков любой русскоговорящий человек в Польше при первом знакомстве — украинец. Это связано с массовой рабочей иммиграцией украинцев в Польшу. Например, в городе Вроцлаве уже каждый 10-й, а по некоторым данным, даже каждый 7-й житель этого города — украинец. Вроцлав уже неофициально называют "малым Киевом"», — указал Дианов.

Политолог добавил, что белорусам было выдано наибольшее количество карт поляка, которые дают неплохие стартовые возможности для интеграции в польское общество, а также было выдано наибольшее количество шенгенских виз (в процентном соотношении) по сравнению с другими странами.

По его словам, в целом белорусская молодежь в Польше (а это большая часть населения Белоруссии, которая едет в соседнюю страну) чувствует себя достаточно комфортно.

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