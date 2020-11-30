Даже если вдруг к власти в Молдавии придут по-настоящему пророссийские силы, трудно представить, что сразу же начнется реинтеграция Приднестровья в состав республики. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: В Молдавии неизбежны раскол и майдан © Facebook, Игорь Иваненко

Приднестровский конфликт по сути начался с того, пояснил эксперт, что молдавские элиты по сути дела выкинули представителей Приднестровья из органов государственной власти и занялись монопольным принятием решений, и до сих пор эта проблема не решается.

К тому же, по его словам, Приднестровье учитывает опыт Гагаузии, когда даже те положения, которые были зафиксированы в законе об этой автономии в 1994 году, не были реализованы в полном объеме.

«В этом году Приднестровье отметило 30 лет своей независимости, и возникла ситуация привыкания. Выросло целое поколение, сформировались политические элиты, которые ценят приднестровскую государственность. И даже если вдруг к власти в Молдавии придут пророссийские силы, трудно представить, что сразу же начнется реинтеграция. У приднестровцев нет завышенных ожиданий в отношении республики Молдова», — указал Иваненко.

Несмотря на все тяготы, в Приднестровье есть понимание, что на данный момент это единственный вариант существования региона, тем более что Москва предоставляет Тирасполю довольно серьезные преференции в экономическом и гуманитарном плане, добавил собеседник издания.

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