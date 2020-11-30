В воскресенье, 29 ноября, в Приднестровской Молдавской Республике состоялись выборы депутатов Верховного совета и местных органов власти. Всего проголосовали 113 916 избирателей по республике, явка составила 27,7%. На 2 декабря предварительно запланировано заседание ЦИК по регистрации избранных депутатов.
Государственность Молдавской ССР основывалась на том, пояснил эксперт, что этнические молдаване в основном отвечали за сельское хозяйство, а приднестровцы — за промышленность, но и сейчас нет никакой тенденции к тому, чтобы приднестровские политики кооптировались в молдавские элиты.
«Да, можно достичь каких-то договоренностей по созданию общего таможенного пространства или облегчения режима на границе, но первопричина конфликта все равно не разрешается», — сетует Иваненко.
Поэтому Приднестровье пока не видит вариантов вхождения в состав Молдавии, тем более что Москва предоставляет Тирасполю довольно серьезные преференции в экономическом и гуманитарном плане, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.