Приднестровский конфликт фактически начался с того, что молдавские элиты по сути дела выкинули представителей Приднестровья из органов государственной власти и занялись монопольным принятием решений. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: Политический кризис в Молдавии может серьезно угрожать Приднестровью © Facebook, Игорь Иваненко

Государственность Молдавской ССР основывалась на том, пояснил эксперт, что этнические молдаване в основном отвечали за сельское хозяйство, а приднестровцы — за промышленность, но и сейчас нет никакой тенденции к тому, чтобы приднестровские политики кооптировались в молдавские элиты.

«Да, можно достичь каких-то договоренностей по созданию общего таможенного пространства или облегчения режима на границе, но первопричина конфликта все равно не разрешается», — сетует Иваненко.

Поэтому Приднестровье пока не видит вариантов вхождения в состав Молдавии, тем более что Москва предоставляет Тирасполю довольно серьезные преференции в экономическом и гуманитарном плане, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.