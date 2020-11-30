«Сашенька, привет! Дорогая, я иду к тебе! Мы с тобой знакомы столько же, сколько и с твоим папой», — заявил Корчевников, подошел к девушке и поцеловал ее в щеку.
Александра Баринова — журналистка, работает в одном из женских журналов. Она ответила ведущему таким же поцелуем в щеку.
О личной жизни 38-летний Корчевников говорит редко, известно только, что ведущий никогда не был женат. На одном из эфиров он заявил, что до сих пор не встретил подходящую женщину, поэтому уже, вероятно, никогда не женится.