Телеведущий Борис Корчевников на днях ошарашил зрителей своей программы «Судьба человека» на телеканале «Россия 1» близким общением с дочерью актера Валерия Баринова

«Сашенька, привет! Дорогая, я иду к тебе! Мы с тобой знакомы столько же, сколько и с твоим папой», — заявил Корчевников, подошел к девушке и поцеловал ее в щеку.

Корчевников снова стал доступен для одиноких украинок — видео © РИА Новости, Рамиль Ситдиков | Перейти в фотобанк Александра Баринова — журналистка, работает в одном из женских журналов. Она ответила ведущему таким же поцелуем в щеку.

О личной жизни 38-летний Корчевников говорит редко, известно только, что ведущий никогда не был женат. На одном из эфиров он заявил, что до сих пор не встретил подходящую женщину, поэтому уже, вероятно, никогда не женится.