В целом белорусская молодежь в Польше (а это большая часть населения Белоруссии, которая едет в соседнюю страну) чувствует себя достаточно комфортно. Об этом рассказал белорусский политолог Вячеслав Дианов в интервью изданию Украина.ру

Вячеслав Дианов: Перестройка позиции США в отношении Белоруссии будет через полгода © commons.wikimedia.org,

«Найти работу, даже в условиях пандемии, не составляет труда. Естественно, без знания языка и польских реалий белорусы могут рассчитывать только на неквалифицированные рабочие места. Но даже на таких работах зарплата будет существенно выше, чем в Беларуси. Кредитная банковская система Польши достаточно лояльно относится к иммигрантам. При наличии вида на жительство и постоянной работы иностранцы могут рассчитывать на одинаковые кредитные условия с поляками», — указал Дианов.

По его словам, отношение к белорусам в Польше даже лучше, чем к украинцам, поскольку это обусловлено историческими противоречиями между украинцами и поляками во время Второй мировой войны.

Касаемо желания белорусов вернуться на Родину статистики нет, но, если опираться на жизненный опыт, большинство все-таки хочет остаться в Польше, заключил собеседник издания.

Полностью интервью можно прочитать здесь.