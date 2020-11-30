Эксперт отметил, что белорусам было выдано наибольшее количество карт поляка, которые дают неплохие стартовые возможности для интеграции в польское общество, а также было выдано наибольшее количество шенгенских виз (в процентном соотношении) по сравнению с другими странами.
«Найти работу, даже в условиях пандемии, не составляет труда. Естественно, без знания языка и польских реалий белорусы могут рассчитывать только на неквалифицированные рабочие места. Но даже на таких работах зарплата будет существенно выше, чем в Беларуси. Кредитная банковская система Польши достаточно лояльно относится к иммигрантам. При наличии вида на жительство и постоянной работы иностранцы могут рассчитывать на одинаковые кредитные условия с поляками», — указал Дианов.
По его словам, отношение к белорусам в Польше даже лучше, чем к украинцам, поскольку это обусловлено историческими противоречиями между украинцами и поляками во время Второй мировой войны.
Касаемо желания белорусов вернуться на Родину статистики нет, но, если опираться на жизненный опыт, большинство все-таки хочет остаться в Польше, заключил собеседник издания.
Полностью интервью можно прочитать здесь.