«Захожу в комнату вчера, а там такая картина. И тебе массаж ступней, и над головой опахало. Будни падишаха, как вы устроились, Гарри Максимович! Потрясающе! Ну ты нахал!» — сказал Галкин.
Так комик прокомментировал происходящее на видео: Гарри лежал на диване, в изголовье его обмахивала подушкой сестра Лиза, а мать Пугачева делала массаж ступней. На возмущения отца мальчик ответил, что все нормально и он король Джулиан.
«Сенсация: это единственный человек, которому делала массаж ног сама Пугачева», — отреагировала одна из поклонниц.
Пугачева и Галкин в браке уже 19 лет. Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Выносила их суррогатная мать. В этом году дети пошли в 1 класс.