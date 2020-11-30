Юморист Максим Галкин выложил видео с семейного вечера, где все внимание оказалось приковано к его совместному сыну с певицей Аллой Пугачевой. Ролик артист разместил в Instagram 29 ноября

«Захожу в комнату вчера, а там такая картина. И тебе массаж ступней, и над головой опахало. Будни падишаха, как вы устроились, Гарри Максимович! Потрясающе! Ну ты нахал!» — сказал Галкин.

В брак Галкина и Пугачевой вмешался ее бывший © РИА Новости, Илья Питалев | Перейти в фотобанк

«Сенсация: это единственный человек, которому делала массаж ног сама Пугачева», — отреагировала одна из поклонниц.

Пугачева и Галкин в браке уже 19 лет. Несмотря на разницу в возрасте в 27 лет, у пары родились двойняшки Лиза и Гарри. Выносила их суррогатная мать. В этом году дети пошли в 1 класс.