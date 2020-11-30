По состоянию на 30 ноября более 5 тыс. школьников и почти 10 тыс. учителей инфицированы коронавирусом. Об этом сообщил главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко на брифинге Минздрава 30 ноября

«Сейчас коронавирусной болезнью болеют 5195 учеников и 9600 учителей. С 1 сентября заболело уже почти 12 тысяч учеников и 24 496 учителей», — сказал Ляшко.

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Ляшко добавил, что из-за заражения коронавирусом на самоизоляцию отправили 4741 класс, еще 591 школа закрыта на карантин.

Ранее на карантин было закрыто около десятка школ и детских садов Киева. Часть классов перевели на дистанционное обучение.