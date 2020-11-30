«Сейчас коронавирусной болезнью болеют 5195 учеников и 9600 учителей. С 1 сентября заболело уже почти 12 тысяч учеников и 24 496 учителей», — сказал Ляшко.
При этом всего, по его данным, с начала учебного года зарегистрировано более 36 тыс. случаев заражения коронавирусом среди учеников и преподавателей.
Ляшко добавил, что из-за заражения коронавирусом на самоизоляцию отправили 4741 класс, еще 591 школа закрыта на карантин.
Ранее на карантин было закрыто около десятка школ и детских садов Киева. Часть классов перевели на дистанционное обучение.