Довольно печальная история вышла с гагаузской автономией на юге Молдавии, которая была создана в 1994 году, и жители Приднестровья внимательно следят за этим. Об этом рассказал специалист по Молдавии и Приднестровью Игорь Иваненко в интервью изданию Украина.ру

Игорь Иваненко: В Молдавии неизбежны раскол и майдан © Facebook, Игорь Иваненко

Проблема заключается в том, пояснил эксперт, что даже те положения, которые были зафиксированы в законе об этой автономии, не были реализованы в полном объеме, и между Кишинёвом и Комратом до сих пор ведется борьба за перетягивание полномочий.

«А один из лозунгов прорумынских сил как-раз касается ликвидации гагаузской автономии. Они прямым текстом говорят о том, что гагаузы себе многое позволяют и не имеют права на автономию», — подчеркнул Иваненко.

Приднестровцы в этой ситуации оказаться не хотят, несмотря на все тяготы, в Приднестровье есть понимание, что на данный момент это единственный вариант существования региона, заключил собеседник издания.

Полный текст интервью можно прочитать здесь.