В воскресенье, 29 ноября, в Приднестровской Молдавской Республике состоялись выборы депутатов Верховного совета и местных органов власти. Всего проголосовали 113 916 избирателей по республике, явка составила 27,7%. На 2 декабря предварительно запланировано заседание ЦИК по регистрации избранных депутатов.
Проблема заключается в том, пояснил эксперт, что даже те положения, которые были зафиксированы в законе об этой автономии, не были реализованы в полном объеме, и между Кишинёвом и Комратом до сих пор ведется борьба за перетягивание полномочий.
«А один из лозунгов прорумынских сил как-раз касается ликвидации гагаузской автономии. Они прямым текстом говорят о том, что гагаузы себе многое позволяют и не имеют права на автономию», — подчеркнул Иваненко.
Приднестровцы в этой ситуации оказаться не хотят, несмотря на все тяготы, в Приднестровье есть понимание, что на данный момент это единственный вариант существования региона, заключил собеседник издания.
Полный текст интервью можно прочитать здесь.