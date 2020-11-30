Казахстанский миллионер Маргулан Сейсембаев на встерче с президентом Украины Владимиром Зеленским раскритиковал его кадровую политику. Об этом сам бизнесмен рассказал в интервью главному редактору издания «Гордон» Алесе Бацман, текст которого был опубликован 30 ноября на сайте Gordonua.com

Варяги-реформаторы на Украине. Как, почему и зачем они приезжают сюда © Facebook Маргулан Сейсембай Михаил Саакашвили. Встреча с Зеленским состоялась в конце сентября.

По словам Сейсембаева, есть две кардинально отличающиеся модели создания партии: «партия из народа» и «партия для народа». Политсила Зеленского «Слуга народа» — это партия из народа, поэтому она олицетворяет собой все противоречия, которые есть в украинском обществе.

«Поэтому там склоки, несогласие и так далее. А если бы была партия для народа, то это была бы партия единомышленников вокруг идеи. И они бы прошли в парламент, и протолкали все реформы очень быстро. На что Владимир Александрович резонно возразил, что у него не было времени. Два месяца всего было после выборов президента. Партию быстро-быстро собирали. И поэтому пришлось набрать», — сказал собеседник издания.

По данным СМИ, экс-президент Грузии Михаил Саакашвили и казахский миллионер Маргулан Сейсембаев могут быть причастными к подготовке свержения законной власти в Казахстане. В 2018 году Сейсембаев сбежал из Казахстана в США после вызова на допрос.

По словам руководителя общественного фонда «Мир Евразии» (Казахстан) Эдуарда Полетаева, ранее Сейсембаев не принимал участия в политической деятельности, не играл активную роль в политических партиях и акцентировал все внимание на бизнесе.