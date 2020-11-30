Он отметил, что Украине необходима вся номенклатура, начиная от патронов.
«Ведь наш единственный патронный завод остался на оккупированной территории в Луганске. К сожалению, в Украине не осталось боеприпасной отрасли, ее по сути надо создавать с самого начала. Начиная от мелких калибров до крупных. Сейчас все это приобретается», — заявил он.
Фоменко отметил, что используются складские остатки, но среди них есть и такие, у которых уже срок эксплуатации заканчивается. По его словам, они иногда утрачивают свои характеристики за время нахождения на складах.
Государственный концерн «Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.