Певица украинского происхождения Ани Лорак засветилась в тизере со съемок «Голубого огонька». Ролик опубликовали в фанатском аккаунте певицы 29 ноября

«Уже совсем скоро… А пока новогодние съемки», — подписали ролик фанаты певицы, добавив, среди прочих, хештег «#мынарушаем».

На видео звезда покачивается среди украшенных ёлок в студии, но потом решается выйти к зрителям.

«Полное дерьмо»: Лолита ответила Меладзе © РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу, чтобы привлечь внимание к безработице в отрасли, возникшей из-за пандемии COVID-19.

Ранее Лорак подверглась критике за клип на новый трек «Страдаем и любим», который сравнили со съемками в наркопритоне.