«Уже совсем скоро… А пока новогодние съемки», — подписали ролик фанаты певицы, добавив, среди прочих, хештег «#мынарушаем».
На видео звезда покачивается среди украшенных ёлок в студии, но потом решается выйти к зрителям.
При этом певец Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу, чтобы привлечь внимание к безработице в отрасли, возникшей из-за пандемии COVID-19.
Ранее Лорак подверглась критике за клип на новый трек «Страдаем и любим», который сравнили со съемками в наркопритоне.