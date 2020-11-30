«Уже совсем скоро… А пока новогодние съемки», — подписали ролик фанаты певицы, добавив, среди прочих, хештег «#мынарушаем».

На видео звезда покачивается среди украшенных ёлок в студии, но потом решается выйти к зрителям. 

«Полное дерьмо»: Лолита ответила Меладзе
«Полное дерьмо»: Лолита ответила Меладзе
© РИА Новости, Нина Зотина | Перейти в фотобанк
При этом певец Валерий Меладзе призвал коллег отказаться от съемок в новогодних шоу, чтобы привлечь внимание к безработице в отрасли, возникшей из-за пандемии COVID-19.

Ранее Лорак подверглась критике за клип на новый трек «Страдаем и любим», который сравнили со съемками в наркопритоне.