Зампред комитета Госдумы РФ по международным делам Наталья Поклонская заявила, что готова выступать на украинских ток-шоу, чтобы донести до украинцев позицию крымчан и начать диалог для построения добрососедских отношений. Об этом в понедельник, 30 ноября, сообщило агентство РИА Новости

«Я готова к этому диалогу. И предлагаю начать его. Масса обсуждений на различных программах, где говорят про нас — крымчан, но нам боятся дать слово в этих передачах. Даже такие монстры своего дела, как Савик Шустер и прочие. Понимая тот вал оскорблений в свой адрес, я хочу начать диалог, я хочу донести нашу правду, и пусть выскажется вторая сторона, это будет по-честному», — сказала Поклонская.

Нашли виноватого? Мог ли Киев вернуть силой Крым © РИА Новости, Андрей Стенин | Перейти в фотобанк

«Современная Украина болезненно разделила людей на украинцев и русских. И нет страшнее зверя для нее, чем Россия… Есть конфликт, и его надо решать, а не разжигать дальше. Есть люди в Украине, которые сегодня ничего не могут сделать с новой идеологией страны после переворота, и они остались один на один с ужасной реальностью. Начало диалога является попыткой реального преодоления конфликта и, как ни странно, признаком благоразумия», — сказала депутат.

Крымский референдум, по ее словам, стал ответом на госпереворот, а также тот беспредел и хаос, который творился на Украине.

Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Однако Украина продолжает заявлять о своих правах на полуостров.