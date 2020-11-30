«Я готова к этому диалогу. И предлагаю начать его. Масса обсуждений на различных программах, где говорят про нас — крымчан, но нам боятся дать слово в этих передачах. Даже такие монстры своего дела, как Савик Шустер и прочие. Понимая тот вал оскорблений в свой адрес, я хочу начать диалог, я хочу донести нашу правду, и пусть выскажется вторая сторона, это будет по-честному», — сказала Поклонская.
Она отметила, что с начала событий в Киеве прошло 7 лет. Произошедшее ошибочно называют «революцией достоинства», хотя по факту произошел государственный переворот, после которого Украина так и не стала ближе к Европе.
«Современная Украина болезненно разделила людей на украинцев и русских. И нет страшнее зверя для нее, чем Россия… Есть конфликт, и его надо решать, а не разжигать дальше. Есть люди в Украине, которые сегодня ничего не могут сделать с новой идеологией страны после переворота, и они остались один на один с ужасной реальностью. Начало диалога является попыткой реального преодоления конфликта и, как ни странно, признаком благоразумия», — сказала депутат.
Крымский референдум, по ее словам, стал ответом на госпереворот, а также тот беспредел и хаос, который творился на Украине.
Крым вошел в состав РФ по итогам референдума, проведенного в 2014 году. Однако Украина продолжает заявлять о своих правах на полуостров.