По словам Данилюка, Украина вследствие финансового и пандемического кризиса на фоне войны оказалась в чрезвычайно опасной ситуации. Он обвинил власть в популистских заявлениях и неспособности предложить обществу адекватные решения проблем.
При этом, по его словам, нарастающий конституционный кризис может стать катализатором, который запустит необратимые процессы потери государственности.
«Мы не можем оставаться в стороне, пассивно наблюдая уничтожение уже достигнутого и постепенное разрушение государственности. Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формированию команды, способной их воплотить», — заявил Данилюк.
Он добавил, что в качестве приоритетов команда избрала направления, «которые являются критическими для развития Украины и в которых сейчас происходит наибольший регресс»: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и борьба с коррупцией. Также Данилюк пригласил единомышленников присоединяться к команде.
Ранее уходящий в отставку глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка заявлял, что «уходит, чтобы вернуться».