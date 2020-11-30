Экс-секретарь Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Александр Данилюк совместно с бывшим генпрокурором Русланой Рябошапкой и экс-министром иностранных дел Павлом Климкиным создают «Центр устойчивости и развития государства». Об инициативе объявил Данилюк в своем Facebook 30 ноября

По словам Данилюка, Украина вследствие финансового и пандемического кризиса на фоне войны оказалась в чрезвычайно опасной ситуации. Он обвинил власть в популистских заявлениях и неспособности предложить обществу адекватные решения проблем.

«Опасная тема». Данилюк увидел угрозу для Украины в референдуме о статусе Донбасса © РИА Новости, Ирина Попова | Перейти в фотобанк

«Мы не можем оставаться в стороне, пассивно наблюдая уничтожение уже достигнутого и постепенное разрушение государственности. Поэтому, имея практический опыт реализации системных задач и реформ в ключевых государственных сферах и работы в кризисных ситуациях, мы решили объединить наши усилия с целью создания новой платформы для выработки конкретных профессиональных решений по реагированию на актуальные вызовы и формированию команды, способной их воплотить», — заявил Данилюк.

Он добавил, что в качестве приоритетов команда избрала направления, «которые являются критическими для развития Украины и в которых сейчас происходит наибольший регресс»: национальная безопасность, верховенство права, деолигархизация и борьба с коррупцией. Также Данилюк пригласил единомышленников присоединяться к команде.

Ранее уходящий в отставку глава Генпрокуратуры Руслан Рябошапка заявлял, что «уходит, чтобы вернуться».