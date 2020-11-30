В Киеве в возрасте 66 лет от коронавируса умер украинский актер театра и кино Олег Модзелевский. Об этом сообщил киевский фотограф Сергей Рыжков в своем Facebook 30 ноября

«Ковид забирает лучших. Забирает тех, у кого нет денег на дорогие препараты, на дорогое обследование, тех, у кого не было денег на лечение букета болезней, полученных до этого. Забирает лучших представителей интеллигенции и науки, не умеющей обслуживать и веселить хамов Печерска», — написал Рыжков.

Почти 10 тысяч жителей Украины заразились COVID за сутки © РИА Новости, Алексей Куденко | Перейти в фотобанк Олег Модзелевский окончил Киевский национальный университет театра, кино и телевидения имени Карпенко-Карого. С 2007 года служил в Театре сатиры при центре творческих инициатив Киева.

На счету артиста несколько ролей в российских и украинских сериалах, таких как «Порох и дробь», «Я подарю тебе рассвет», «Биение сердца». Модзелевский часто играл священнослужителей, к чему располагала внешность актера.