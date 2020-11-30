Украинский комик, актер «Квартала 95» Евгений Кошевой записал юмористический ролик, посвященный проблемам пребывания на карантине. Видео он разместил в Stories Instagram 29 ноября

Директор Ротару раскрыл «карантинные» гонорары звезд © CC0, Pixabay

«Третий день карантина. Полет нормальный. Самоизоляция», — провел он в ролике на мотив песни «Демобилизация».

В шуточной манере комик напомнил о серьезной проблеме карантина и удаленного режима работы: многие люди в отсутствие необходимости выходить из дома стали меньше двигаться и изменили пищевое поведение, что в итоге привело к лишнему весу.

По данным Государственной службы статистики, за прошедший год украинки в среднем поправились на 1 килограмм. Специалисты связали это с именно с карантином. При этом большинство мужчин осталось в прежнем весе. Теперь украинки в среднем весят по 71 килограмму, а украинцы — по 80 килограммов.