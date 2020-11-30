Директор Ротару раскрыл «карантинные» гонорары звезд
Директор Ротару раскрыл «карантинные» гонорары звезд
© CC0, Pixabay
Для записи артист использовал фильтр, прибавляющий килограммы, благодаря которому появилось ощущение, что Кошевой сильно располнел.

«Третий день карантина. Полет нормальный. Самоизоляция», — провел он в ролике на мотив песни «Демобилизация».

В шуточной манере комик напомнил о серьезной проблеме карантина и удаленного режима работы: многие люди в отсутствие необходимости выходить из дома стали меньше двигаться и изменили пищевое поведение, что в итоге привело к лишнему весу.

По данным Государственной службы статистики, за прошедший год украинки в среднем поправились на 1 килограмм. Специалисты связали это с именно с карантином. При этом большинство мужчин осталось в прежнем весе. Теперь украинки в среднем весят по 71 килограмму, а украинцы — по 80 килограммов.

 