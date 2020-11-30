По словам Тимофеева, нет ничего удивительного в том, что к разработке санкций США против СП-2 оказались причастны украинцы.
«Сами украинцы не заинтересованы в том, чтобы был "Северный поток —2", потому что тогда они лишатся транзита, транзитных платежей и возможности политически манипулировать Москвой. Конечно, закономерно, что украинцы так или иначе работают в этом отношении (введения санкций против "Северного потока — 2" — ред.)», — пояснил Тимофеев.
Ранее в издании Wall Street Journal опубликовали расследование, согласно которому украинские лоббисты — советник председателя правления НАК «Нафтогаз Украины» Вадим Гламаздин и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко - принимали участие в разработке американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».
Тимофеев также отметил, что и в целом «США поддерживают украинские власти очень активно», и при Байдене, как и при любом американском президенте, эта тенденция сохранится.