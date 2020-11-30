Атака Вашингтона на проект строительства газопровода «Северный поток-2» всегда была увязана с Киевом. Об этом заявил программный директор Российского совета по международным делам (РСМД) Иван Тимофеев, передает 30 ноября РИА Новости

По словам Тимофеева, нет ничего удивительного в том, что к разработке санкций США против СП-2 оказались причастны украинцы.

«Сами украинцы не заинтересованы в том, чтобы был "Северный поток —2", потому что тогда они лишатся транзита, транзитных платежей и возможности политически манипулировать Москвой. Конечно, закономерно, что украинцы так или иначе работают в этом отношении (введения санкций против "Северного потока — 2" — ред.)», — пояснил Тимофеев.

Для спасения США. Как Байден может использовать «Северный поток – 2» © РИА Новости, Сергей Гунеев | Перейти в фотобанк Вадим Гламаздин и директор Центра исследований энергетики Александр Харченко - принимали участие в разработке американских санкций в отношении проекта «Северный поток — 2».

Тимофеев также отметил, что и в целом «США поддерживают украинские власти очень активно», и при Байдене, как и при любом американском президенте, эта тенденция сохранится.