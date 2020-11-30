Певец Юрий Лоза вменил своим коллегам по сцене Филиппу Киркорову и Николаю Баскову оккупацию «Голубых огоньков» и заявил, что они никому больше не дают туда пробиться, пишет Znaj.ua 30 ноября

«Могу поспорить»: Меладзе отреагировал на свое лидерство в антирейтинге © РИА Новости, Максим Блинов | Перейти в фотобанк

«Неужели вы думаете, что они кому-то уступят свое место? Их же тогда на корпоративы меньше будут звать. Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для "Голубых огоньков", а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка!» — сказал Лоза.

Прокомментировал артист и призыв певца Валерия Меладзе о бойкоте новогодних эфиров в знак протеста против отмены концертов из-за карантина. По словам Лозы, народ бы поддержал предложение «убрать» из праздничных программ давно заезженные лица, а вот «свои» артисты Меладзе «проклянут», ведь им огоньки нужны как реклама.