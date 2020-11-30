По словам Лозы, многие артисты хотели бы спеть в новогоднем эфире, но Киркоров и Басков боятся, что сравнение с другими исполнителями будет не в их пользу.
«Неужели вы думаете, что они кому-то уступят свое место? Их же тогда на корпоративы меньше будут звать. Вот представьте: Киркоров сшил 20 костюмов для "Голубых огоньков", а ему скажут, что он будет петь всего 19 песен, потому что пришел Лоза со своим одним произведением. Это будет скандал, драчка!» — сказал Лоза.
Прокомментировал артист и призыв певца Валерия Меладзе о бойкоте новогодних эфиров в знак протеста против отмены концертов из-за карантина. По словам Лозы, народ бы поддержал предложение «убрать» из праздничных программ давно заезженные лица, а вот «свои» артисты Меладзе «проклянут», ведь им огоньки нужны как реклама.