Оборонный концерн «Укроборонпром» в рамках реформы может лишиться почти половины своих предприятий. Об этом 30 ноября в интервью «РБК-Украина» сообщил глава концерна Игорь Фоменко

По его словам, 17 предприятий не ведут экономической деятельности и будут переданы в Фонд госимущества. Позже их передадут частным инвесторам.

«В итоге трансформации в «Укроборонпроме» должны остаться 65 предприятий. Из 116 предприятий, которые входят в состав концерна», — сообщил Фоменко.

Новый глава «Укроборонпрома»: сможет ли Зеленский вырвать оборонный концерн из рук Запада © РИА Новости, Стрингер | Перейти в фотобанк

В апреле появилась информация, что концерн «Укроборонпром» хотят ликвидировать, а все предприятия разделить по отраслевым корпорациям.

Ранее сообщалось, что самым популярным за рубежом украинским вооружением являются ракеты и радары.

Государственный концерн «Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав Концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.