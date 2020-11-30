По его словам, 17 предприятий не ведут экономической деятельности и будут переданы в Фонд госимущества. Позже их передадут частным инвесторам.
«В итоге трансформации в «Укроборонпроме» должны остаться 65 предприятий. Из 116 предприятий, которые входят в состав концерна», — сообщил Фоменко.
При этом он добавил, что в рамках реформы в «Укроборонпроме» хотят создать шесть холдингов и объединить в них все предприятия.
В апреле появилась информация, что концерн «Укроборонпром» хотят ликвидировать, а все предприятия разделить по отраслевым корпорациям.
Ранее сообщалось, что самым популярным за рубежом украинским вооружением являются ракеты и радары.
Государственный концерн «Укроборонпром» является стратегическим производителем вооружения и военной техники на Украине. В состав Концерна входят предприятия по авиастроению и авиаремонту, двигателе- и турбиностроению, артиллерийских и радиолокационных систем, судостроению; ракетостроению; изготовлению боеприпасов и бронетехники.