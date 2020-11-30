Спикер Верховной Рады Украины Дмитрий Разумков получил отрицательный результат после очередного тестирования на COVID-19 и продолжит работу в обычном режиме. Об этом 30 ноября он сообщил в Facebook

Разумков заразился коронавирусом 11 ноября. Тогда он сразу пошел на самоизоляцию и продолжил работу дистанционно.

«Голова в кадр не влазит»: Зеленского раскритиковали за лишний вес © скриншот/Facebook Зеленского Владимир Зеленский, глава Офиса президента Андрей Ермак и заместитель Разумкова Руслан Стефанчук. Все, кроме Стефанчука сообщили, что выздоровели.

Ситуация с коронавирусом на Украине стремительно ухудшается. Последние недели число заражений в сутки росло тысячами.

Однако в понедельник, 30 ноября, впервые за две недели зафиксировали менее 10 тысяч новых случаев коронавируса. Антирекорд по числу заражений в сутки составил более 16 тысяч человек.