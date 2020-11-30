Сообщается, что патрульным пришлось задержать 34-летнего водителя иномарки, нарушавшего правила дорожного движения. Также выяснилось, что мужчина сел за руль пьяным.

Селфи ценою в жизнь: одессит залез в клетку ко львам ради эффектных фотографий
Селфи ценою в жизнь: одессит залез в клетку ко львам ради эффектных фотографий
© РИА Новости, Константин Михальчевский | Перейти в фотобанк
Однако он отказывался выйти из машины и пройти медицинское освидетельствование. Нарушитель завязал драку с правоохранителями.

В ходе потасовки он нанес лейтенанту полиции травму плечевого сустава правой руки. Младшего сержанта пьяный водитель укусил за руку и ударил коленом.

По факту происшествия заведено уголовное дело по ч. 2 ст. 342 УК Украины (сопротивление работнику правоохранительного органа).