В Одессе водитель БМВ, задержанный за нарушение правил дорожного движения и езду в алкогольном опьянении, набросился на полицейского. О происшествии сообщает «Думская» 30 ноября

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