Объявивший о своей победе на выборах президента США Джо Байден намерен назначить экс-помощника бывшего президента Барака Обамы по экономическим вопросам Брайана Диза главой Национального экономического совета. Об этом 29 ноября сообщила газета New York Times со ссылкой на источники

Байден окружил себя женщинами и сформировал из них команду по коммуникациям Белого дома © REUTERS, Kevin Lamarque данным издания, 42-летний Диз — опытный человек в сфере экономической политики. Ранее он исполнял обязанности главы административно-бюджетного управления, был замдиректора экономического совета при Обаме, а также специальным советником экс-президента по вопросам, связанным с климатическими изменениями.

Национальный экономический совет, возглавить который должен предположительно Диз, был основан экс-президентом США Биллом Клинтоном в 1993 году. Он занимается координацией процесса разработки экономической политики США и консультированием президента по экономическим вопросам.

Байден должен объявить о представителях своей экономической команды на этой неделе. По данным источников газеты, сменятся главы совета экономических консультантов, административно-бюджетного управления и заместитель министра финансов.

Ранее администрация действующего президента Дональда Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.