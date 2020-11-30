По данным издания, 42-летний Диз — опытный человек в сфере экономической политики. Ранее он исполнял обязанности главы административно-бюджетного управления, был замдиректора экономического совета при Обаме, а также специальным советником экс-президента по вопросам, связанным с климатическими изменениями.
Национальный экономический совет, возглавить который должен предположительно Диз, был основан экс-президентом США Биллом Клинтоном в 1993 году. Он занимается координацией процесса разработки экономической политики США и консультированием президента по экономическим вопросам.
Байден должен объявить о представителях своей экономической команды на этой неделе. По данным источников газеты, сменятся главы совета экономических консультантов, административно-бюджетного управления и заместитель министра финансов.
Ранее администрация действующего президента Дональда Трампа дала «зеленый свет» для процедуры передачи власти, которая предусматривает консультации действующих федеральных чиновников с командой Байдена. При этом Трамп поражение не признает и оспаривает результаты выборов в судах. Инаугурация следующего президента намечена на 20 января.